Japonya’daki kuş gribi salgınında korkutan gelişme

16 Kasım 2021 Salı, 16:06

Japonya’da geçen yıl 6 milyonu aşkın kanatlı hayvanın ölmesine neden olan ve ülkede geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkan kuş gribi salgınına dair endişe verici bir gelişme yaşandı. Japonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Kagoshima eyaletindeki Izumi şehrinde doğrulanan bu sezonun 3. salgınında, virüsün oldukça bulaşıcı olan alt tipi H5N8’e rastlandığı bildirildi.

3 ÇİFTLİKTE SALGIN

Japonya’da yılın ilk toplu kuş gribi vakaları Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçen hafta doğrulanmış, tedbir amacıyla 143 bin kanatlı hayvanın öldürüldüğü açıklanmıştı. İkinci salgın haberi Kagoshima eyaletinden gelirken, Izumi şehrindeki bir tavuk çiftliğinde ise 38 bin 500 kanatlı hayvan itlaf edilmişti. Son olarak dün Kagoshima eyaletindeki Izumi şehrinde bulunan bir diğer tesiste 11 bin kanatlı hayvan kuş gribi nedeniyle ölmüştü.



BİRÇOK EYALETE SIÇRAMIŞTI

2018 yılından bu yana Japonya’da ilk kez geçen yılın Kasım ayında görülen toplu kuş gribi vakaları, daha bulaşıcı olan H5N8 mutasyonunun etkisiyle birçok eyalete sıçramış, öldürülen kümes hayvanlarının sayısının rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun öldürüldüğü 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.



