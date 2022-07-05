Japonya’dan Çin'e kınama: İhlal kabul edilemez

05 Temmuz 2022 Salı, 15:02

Çin hükümetine ait 2 geminin sabah saatlerinde Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal etmesine Tokyo yönetiminden tepki geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, yaşanan olayın ardından Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nin, Çin gemilerinin Japonya sularını hızla terk etmesini talep ettiğini belirterek durumun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Yoshima Hayashi, ülkesinin, Pekin’i diplomatik yollardan protesto ettiğini aktararak, Çin’in sınır ihlallerini "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Hayashi, Tokyo’nun Çin’in eylemlerini "sakin ve kararlı bir şekilde" ele alacağını da vurguladı.

BÖLGEDE GERİLİM ARTMIŞTI

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Çin’e ait 2 geminin bu sabah yerel saatle 04.30 sularında Uotsuri Adası açıklarındaki sulara girdiğini ve bölgede faaliyet gösteren bir Japon balıkçı teknesine yaklaşmaya çalıştığını açıklamış, gelişme ile birlikte Çin’in bu yıl Japonya karasularına yönelik sınır ihlallerinin sayısı 12’ye yükselmişti.

Doğu Çin Denizi’nde bulunan Senkaku Adaları Japonya’nın kontrolünde bulunuyor. Çin ve Tayvan’ın üzerinde hak iddia ettiği adalar, sınır ihlali haberleri ile sık sık gündeme geliyor.