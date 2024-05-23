Japonya'dan Çin'e tepki: Barış ve ve istikrar vurgusu yaptı

Yayınlanma: 23.05.2024 - 08:44

Güncelleme: 23.05.2024 - 08:44

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Ada yakınlarında başlattığı askeri tatbikata ilişkin konuştu.

Hayaşi, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar, sadece ülkemizin ulusal güvenliği açısından değil tüm uluslararası toplumun istikrarı açısından da önemli" dedi.

Çin ve Tayvan ilişkilerindeki gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Hayaşi, Japonya'nın Tayvan'ı çevreleyen sorunların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını yineledi.

Ulusal basında, bugün erken saatlerde Çin ordusunun Ada yakınlarında "iki gün süreceği" duyurulan askeri tatbikat başlattığı aktarıldı.

Tatbikatın, Tayvan'da başkanlık seçimini kazanan Lai Ching-te'nin, 20 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlaması sonrası düzenlenmesi dikkati çekti.