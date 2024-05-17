9 yıllık görevini tamamladı: Uçak gemisi, Japonya'dan ayrıldı

ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Ronald Reagan, 2015'te başladığı görevinin sona ermesinin ardından Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yokosuka Donanma Üssü'nden ayrıldı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:03
9 yıllık görevini tamamladı: Uçak gemisi, Japonya'dan ayrıldı
Abone Ol google-news

Resmi Kyodo ajansının haberine göre USS Ronald Reagan'ın Komutanı Yüzbaşı Daryle Cardone, donanma üssünden ayrılışında basına yaptığı konuşmada Japonya'yı mürettebat için "ikinci yuva" olarak niteledi.

Cardone, gemi ve mürettebatının uluslararası hukukun üstünlüğünü koruması, ayrıca serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesi için konuşlandırıldığını belirtti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, Hint-Pasifik'i güvenli ve istikrarlı tutmadaki fedakarlıkları ve özverileri dolayısıyla gemi mürettebatını tebrik etti.

Ekim 2015'te Yokosuka'ya demirleyen uçak gemisi, Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri karşısında bölgede devriye görevi yaptı.

Nükleer güçle çalışan gemi, Mart 2011'deki deprem ve nükleer felaket sonrası Japonya’ya düzenlenen "Tomodachi Operasyonu"nda (Arkadaş Operasyonu) görev almıştı.


japonya haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Japonya, Bulgaristan'a set vermedi

Japonya, Bulgaristan'a set vermedi
Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'

Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
Kocaeli’nde pankart gizemi: Herkes Nurettin’i merak etti

Kocaeli’nde pankart gizemi: Herkes Nurettin’i merak etti
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi
Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!

Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!
Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu

Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu
Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'

Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!