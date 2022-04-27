Japonya'dan Güney Kore'ye 'adalar' tepkisi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:50

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonya'nın ise "Takeşima" olarak adlandırdığı ada, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Japonya, Güney Kore'nin SÖZ konusu adalarda planladığı araştırma faaliyetine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Japon hükümeti, Güney Kore'nin kontrolündeki Dokdo/Takeşima adalarında planladığı araştırma faaliyetini "kabul edilemez" olarak niteledi.

DİPLOMATİK PROTESTO VERİLDİ

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, adalar bölgesinde planladığı araştırma faaliyetine karşı Güney Kore hükümetine diplomatik protesto verildiğini söyledi. Matsuno, "oldukça talihsiz" şeklinde nitelediği planın "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, adaların "tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ışığında Japonya'ya ait olduğunu" belirtti.

Matsuno, söz konusu planlamaya tepkilerinin Seul hükümeti ile Güney Kore'de seçilmiş Başkan Yoon Suk Yeol'un Tokyo'da bulunan delegasyonuna da iletildiğini aktardı.

Harita: DW

DOKDO/TAKEŞİMA ADALARI

Japonya, Şimane eyaletinin kuzeybatısına doğru uzanan adacıkları, Ocak 1905'teki kabine kararıyla bu eyaletin yetki alanına bağlamıştı.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten beri güvenlik personeli konuşlandırıyor.