Japonya'dan Güney Sudan adımı: Askerlerin görev süresi uzatıldı
Japonya, Güney Sudan'daki askerlerinin görev süresini uzattı.
Güney Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde (UNMISS) yer alan Japon Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) askerlerinin görev sürev süresi uzatıldı.
Kişida Fumio yönetimi, Cuba'da görev yapan SDF personelinin 31 Mayıs'ta sona erecek görev sürelerini 1 yıl uzatma kararı aldı.
Barış gücü birliklerinde, 1947'de yürürlüğe giren "Pasifist Anayasası" doğrultusunda görev alan SDF, Kasım 2011'den beri UNMISS'ye personel sağlıyor.
UNMISS bünyesindeki SDF personeli lojistik, veri işleme, mühendislik dahil muharebe kapsamının dışındaki faaliyetlerde görev alıyor.
Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın "Orta Afrika ülkesinin barış sürecinin ilerleyişine katkı sunma amacı taşıdığı" vurgulandı.
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