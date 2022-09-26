Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırım paketi geldi: Kimyasal ürünlerin ihracatını yasakladı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:33

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini onayladığını belirterek, savunma sanayii ile bağlantılı 21 kuruluşu yasakladığını ve kimyasal silahlarla ilgili malların ihracatını yasakladığını duyurdu.

Yasaklanan kuruluşlar arasında Moselektronproyekt şirketi, Etalon araştırma ve üretim birliği, Energia şirketi ve Ulusal Araştırma Merkezi Kurchatov Enstitüsü'nün Alikhanov Teorik ve Deneysel Fizik Enstitüsü yer alıyor.

Rusya'ya yönelik uygulanan yeni yaptırım paketi 3 Ekim'de yürürlüğe girecek.