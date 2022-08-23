Japonya'dan Ukrayna'ya destek: Yeniden inşası için elimizden geleni yapacağız
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japonya'nın uluslararası toplumla yakın iş birliği halinde, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacağını söyledi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Ukrayna hükümeti ve halkıyla dayanışma halinde olduğunu vurguladı.
Kişida Fumio, "acımasız" olarak nitelediği Rus saldırılarının hem Avrupa hem Asya bölgesindeki uluslararası düzeni temelden sarstığını belirtti.
Kişida, ülkesinin, Kırım bölgesi dahil, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü devamlı desteklediğini kaydederek, "statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi.
Kişida, Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima eyaleti kökenli olduğunu anımsatarak, nükleer silah kullanımı ve nükleer silah kullanmak tehditlerine tahammül göstermediğine dikkati çekti.
Başbakan Kişida, savunma ekipman desteği, mali ve insani yardımlarla Japonya'nın Ukrayna'nın yanındaki duruşunu sürdürdüğünü anımsatarak, Rusya'ya karşı ise güçlü yaptırımlar uyguladıklarının altını çizdi.
Kişida ayrıca, "Japonya, tecrübesiyle ve uluslararası toplumla yakın iş birliği halinde barış ve Ukrayna'nın yeniden inşasının başarılması için elinden geleni yapacak" diye konuştu.
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