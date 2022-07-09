Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe’yi öldüren saldırgan konuştu: 'Belli gruplara...'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:33

Japonya dün ülkenin batısındaki Nara kentinde seçim kampanyası için kısa bir konuşma yaptığı sırada arkadan gelen bir saldırganın 67 yaşındaki Abe'ye iki el ateş etmesiyle sarsıldı.

Saldırgan Abe'yi boynundan yaralarken hem olay yerinde hem de hastanede müdahale edilen deneyimli siyasetçi yaşamını yitirdi.

Silah kullanımı oranının ve bu sebeple silahlı ölümlerin çok düşük olduğu Japonya’da Abe’nin güpegündüz suikasta uğraması ülkede şok etkisi yaratırken saldırgan ile ilgili yeni bilgiler de ulaşmaya başladı.

Japon medyası, olay yerindeki güvenlik güçlerinin yaka paça gözaltına aldığı saldırganın 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğunu tespit etti. Bir dönem Japon donanmasında çalıştığı öğrenilen ve bir süredir işsiz olan Yamagami hakkında soruşturma başlatıldı.

Japon devlet televizyonu NHK, Yamagami’nin 2002-2005 yılları arasında donanmada görev yaptığını da aktardı. Polisin sorgusu sırasında Yamagami, suikastın arkasındaki motivasyonu da açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yamagami, “belli gruplara” karşı bir kin güttüğünü ve Abe’nin de o grupla bağı olduğuna inandığı için Abe’yi öldürdüğünü söyledi. Japonya’nın en uzun süre başbakanı olarak görev alan Abe’yi öldüren Yamagami’nin evine baskın da yapıldı.

Öte yandan NHK, saldırganın Abe’ye siyasi inançları ve yaklaşımı yüzünden saldırmadığını aktardı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Mainichi ise Yamagami’nin dini bir grubu hedef aldığını ve aslında hedefinin mitinge katılmayan bir dini lider olduğunu öne sürdü.