Japonya’nın yerli nüfusu azaldı, yabancı sayısı arttı
Japonya'nın yabancılar dahil toplam nüfusu 511 bin azalarak 125 milyon 416 bin 877 oldu. Japon vatandaşlarının sayısında rekor düşüş gözlenirken, yabancı sayısında ise 3 yıl aradan sonra ilk kez artış kaydedildi.
Japonya'nın yabancılar dahil toplam nüfusu, 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık 511 bin azalarak 125 milyon 416 bin 877'ye düştü.
Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede yaşayan Japonların sayısında ise rekor düzeyde gerileme gözlendi.
Söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlanan 1968'den bu yana ilk kez 47 eyaletin tamamında Japon nüfusunda azalma kaydedilirken, 801 binlik rekor düşüş gösteren Japon nüfusu 122 milyon 423 bin 38 olarak belirlendi.
Japon nüfusunun 2022'ye dek ardışık 14 yıl boyunca düşüş eğilimi gösterdiği açıklandı.
YABANCI SAYISINDA ARTIŞ
Covid-19 salgını sonrasında yurt dışından gelen öğrenci ve stajyerlerin yeniden ülkeye kabul edilmesi yabancı nüfus oranına da yansıdı. Üç yılın ardından ilk kez artış gözlenen yabancı sayısı 2022'de yüzde 10.7 artışla 2 milyon 993 bin 839'a yükseldi.
YABANCI ORANI YÜZDE 10'A ÇIKABİLİR
Düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus nedeniyle iş gücü ihtiyacını karşılamakta zorlanan Japonya, artan sosyal güvenlik harcamalarını karşılamakta da zorlanıyor. Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, 2070 yılına dek yabancı uyrukluların ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturacağını tahmin ediyor.
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