JD Vance, İran sorusundan kaçındı: Konuşursam hapse girebilirim

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’a yönelik olası askeri operasyon tartışmaları sırasında Başkan Donald Trump’a ne tavsiye ettiğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Görüşmelerin gizli olduğunu vurgulayan Vance, bu tür konuşmaları açıklaması halinde hapse girebileceğini söyledi.

Kuzey Carolina’nın Rocky Mount kentinde hayat pahalılığı üzerine yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Vance, Trump’ın İran’a yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği dönemde kendisine ne önerdiği sorulduğunda ayrıntı vermekten kaçındı.

Vance, söz konusu görüşmelerin “gizli” kapsamda gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Belki sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama burada çıkıp o gizli odada tam olarak ne söylediğimi anlatmayacağım. Bunun bir nedeni hapse girmek istememem, bir diğer nedeni ise ABD başkanının danışmanlarıyla, onların söylediklerini medyaya taşıma endişesi olmadan konuşabilmesi gerektiğine inanmam.”

“SAVAŞA BENİM KADAR HEVESLİ DEĞİLDİ”

Öte yandan Trump’ın, başkan yardımcısının İran konusunda kendisinden farklı düşündüğünü açıkça dile getirmesi dikkat çekti.

Trump, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Vance’in savaşa daha temkinli yaklaştığını belirterek, “Felsefi olarak benden biraz farklı düşünüyordu diyebilirim. Sanırım savaşa girme konusunda belki de benim kadar hevesli değildi” dedi.