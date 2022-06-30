Jeffery Epstein ve Ghislaine Maxwell davasında tanıklar konuştu: 'Kalbi atan bir seks oyuncağıydım'

30 Haziran 2022 Perşembe, 13:47

Cinsel istismar suçu işlediği için hapse giren ve 2019'da hücresinde intihar ettiği açıklanan Jeffret Epstein'in ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam ediyor.

Tüm dünyada yankı uyandıran olayda, Epstein ve Maxwell'in kurbanları mahkemede yıllarca yaşadıkları kabusu anlattılar.

37 yaşındaki Sarah Ransome, eğitim hayalleri için New York'a geldiğinde sadece 22 yaşında olduğunu söyledi. Bir kulüpte Epstein-Maxwell'in işe alım görevlisi Natalya Malyshev tarafından hedef alındığını ve hayalindeki okula gitmesi için ona maddi destek sağlayacağına söz veren milyarderle buluşmasını ayarladığını anlattı.

İKİ KEZ İNTİHARA GİRİŞTİ

Haber Global'de yer alan habere göre, tanışmalarının ardından korkunç aşağılanmalara, cinsel istismara, tecavüz ve tehditlere maruz kalan Ransome, Jeffery Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından 2008'de ve 2018'de taciz edildiğini ve nasıl iki kez kendini öldürmeye çalıştığını anlattı. Ransome, davaların yaşadığı travmanın yeniden su yüzüne çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Tacizden kaçmak için ABD Virgin Adaları'ndaki bir uçurumdan köpekbalıklarının istila ettiği sulara atlamaya çalıştığını anlatan genç kadın, Maxwell'in bunu yapamadan onu yakaladığını ve ardından Epstein tarafından tecavüze uğrayacağı bir odaya ittiğini söyledi. Ransome 2007'de İngiltere'ye kaçmayı başardı.

''17 YILDIR CEHENNEMDEYDİM''

Buna rağmen yıllar boyunca kendine gelemediğini, kendi ait bir hayat ve bir aile kuramadığını anlatan genç kadın aldığı tehditler sebebiyle hep bir gün kendisine ve sevdiklerine zarar gelmesinden korktuğunu söyledi. Salı günü Maxwell'in ceza duruşması öncesinde mahkemeyi beklerken görüntülenen Ransome ''Ghislaine hapiste ölmeli. Son 17 yıldır cehennemdeydim ve geri döndüm'' dedi.

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

Maxwell, Salı günü bir yargıcın hizmet edebileceği maksimum süreyi önemli ölçüde azaltmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Epstein'ın kurbanlarından özür dileyen Maxwell, Epstein'in onu da aldattığını iddia etti.