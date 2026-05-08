Jeffrey Epstein’in ofisindeki tablo satışa çıkarıldı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in New York’taki malikanesinde masasının üzerinde asılı olduğu belirtilen bir tablonun kısa süreliğine eBay’de satışa çıkarıldığı öne sürüldü.

New York Post'un yaklaşık 120’ye 120 santimetre boyutlarındaki eser, Hollandalı ressam Kees Van Dongen’in “Femme Fatale” adlı tablosunun bir reprodüksiyonu olarak tanımlandı.

eBay’de “Jeffrey Epstein’ın masa sanatı” başlığıyla listelenen eserin fiyatı 25 bin dolar olarak belirtildi.

İlanda, söz konusu tablonun Epstein’ın Manhattan’daki malikanesinde, masasının üzerinde yer aldığı ve federal soruşturma fotoğraflarında görüldüğü öne sürüldü.

Satıcı ayrıca eserin geçen yıl Epstein’a ait bazı eşyaların satışa çıkarıldığı New Jersey merkezli bir müzayededen alındığını iddia etti.

Ancak tablonun gerçekten Epstein’a ait olduğuna dair herhangi bir resmi doğrulama veya sertifika paylaşılmadı.

EBAY İLANI KALDIRDI

İlanın kısa süre sonra kaldırıldığı ve eBay tarafından platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle silindiği belirtildi.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “İnceleme sonrası ilanın politikalarımıza aykırı olduğu tespit edilerek kaldırıldı” dedi.

Hangi kuralın ihlal edildiği açıklanmazken, eBay’in nefret, şiddet veya saldırgan içeriklerin satışını yasaklayan politikaları bulunduğu hatırlatıldı.

MÜZAYADEDE DÜŞÜK FİYATA SATILMIŞTI

Haberde, eğer tablonun gerçekten Epstein’a ait olduğu doğrulanırsa, satıcının eserin kötü şöhretinden büyük kazanç elde etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Çünkü aynı tablonun geçen yıl düzenlenen müzayedede yalnızca 275 dolara satıldığı öne sürüldü.

Epstein’ın malikanesinden çıkan bazı diğer eşyaların da yüz binlerce dolara alıcı bulduğu belirtildi.