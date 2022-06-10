Joe Biden: ABD’deki enflasyon artışının nedeni Ukrayna’daki savaş
ABD Başkanı Joe Biden, “Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi raporunun ardından ülkedeki enflasyon artışı hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Biden, enflasyonla mücadelenin "en büyük ekonomik öncelik" olduğunu belirtirken, ülkedeki yüksek fiyatlara Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğunu ifade etti. Biden, “Ukrayna'da özgürlüğü savunmak için çalışmalarımıza devam ederken, ABD'de fiyatları aşağı çekmek için de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapmalıyız” dedi.
Biden, “Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni. ABD gelecek yıl rekor miktarda petrol üretme yolunda ilerliyor. Ancak, ülkedeki petrol ve gaz ve rafineri endüstrilerinin, aşırı kar elde etmek için Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu zorlukları kullanmaması gerekir” ifadelerini kullandı.
Biden petrol ve gaz şirketlerine "aşırı kar" gütmeme çağrısında bulunarak, ABD Kongresi'nden halkın yüksek fiyatlar ile mücadele etmesine yardımcı olacak bir yasa çıkarmasını istedi. Biden, “Kongre'yi bu ay nakliye maliyetlerini azaltmak için bir yasa tasarısı hazırlamaya ve masama getirmeye çağırıyorum, böylece malların fiyatını düşürebiliriz" dedi.
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