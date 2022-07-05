Joe Biden: Chicago saldırganının yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verdim
ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıda saldırganın yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini belirterek, saldırganın yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verdiğini açıkladı.
Joe Biden, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadesini kullandı.
Biden, olay yerindeki performanslarından dolayı acil yardım ekiplerine ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Şu anda kayıp olan saldırganın aranmasında yardım için federal güvenlik güçlerine emir verdim" bilgisini paylaştı.
Biden ayrıca, bölge halkından yapılan uyarılara kulak asmalarını isteyerek, konuyu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.
SİLAHLI SALDIRI
ABD'de llinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Bölge polisi, yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının şüpheliyi "18-20 yaşlarında, uzun siyah saçlı, mavi tişört giyen beyaz bir genç" olarak tanımladığı, saldırganın henüz yakalanamadığı bilgisi paylaşılmıştı.
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