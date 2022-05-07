Joe Biden duyurdu: Ukrayna'ya yeni savunma yardımı
ABD, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacak.
ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı.
Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.
Biden, 150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirterek, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.
Biden ayrıca, 33 milyar dolarlık Ukrayna savunma paketinin de Kongre'den bir an önce geçmesinin Kiev'e sağlanacak desteklerin geç kalmaması bakımından önemli olduğuna işaret etti.
Video Haberler
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı