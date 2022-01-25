Joe Biden mikrofonu unuttu: Toplantıda gazeteciye küfür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Fox News muhabirine küfür etti. Olayın ardından muhabir Fox TV’de yaptığı açıklamada, Biden’ın kendisini aradığını ve "Kişisel bir şey değil dostum" dediğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 10:36
Joe Biden mikrofonu unuttu: Toplantıda gazeteciye küfür etti
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ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalının muhabirinin sorusuna sinirlendi ardından küfür etti.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuşan Biden’a gazeteciler salondan ayrılırken Fox News muhabiri Peter Doocy, "Sizce enflasyon ara seçimlerde (Demokrat Parti için) siyasi bir sorun mu” sorusunu yöneltti.

Mikrofonu açık olan Biden ise, "Hayır, daha fazla enflasyon bence bizim için mükemmel bir kazanç. Ne aptal bir o..... çocuğu" diye yanıt verdi. Ayrıca Biden’ın küfürü Beyaz Saray'ın toplantı için aldığı deşifrede de yer aldı. 

Olayın ardından muhabir Fox TV’de yaptığı açıklamada, Biden’ın kendisini aradığını ve "Kişisel bir şey değil dostum" dediğini aktardı.


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