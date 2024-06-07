'Joe Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 00:56

Güncelleme: 07.06.2024 - 00:56

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa’da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştığı iddia edildi.

Fransa’nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini dönüm noktalarından Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan kısa bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Türkiye'de Anadolu Ajansı da "ABD Başkanı Biden olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı" başlığıyla videoyu haberleştirdi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Fakat Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşlerinin arkasında sandalye olduğu görülüyor.

Söz konusu video da dikkatli şekilde incelendiğinde arkada sandalyelerin olduğu fark ediliyor.

The Guardian gazetesinin Youtube hesabında bulunan törene ait canlı yayının 26. dakika 30. saniyesinde, İkinci Dünya Savaşı gazileriyle görüşen Macron ve Biden'ın, yerlerine geldiği, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin anons edildikten sonra oturduğu görülüyor.

Sosyal medya Biden'ın olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştığı haberleri gerçeği yansıtmıyor.