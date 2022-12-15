Joe Biden'dan Afrika açılımı: Geleceğinde biz de var olacağız
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin "Afrika'nın geleceğinde var olacağını" söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Joe Biden, Washington'da bir araya gelen onlarca Afrikalı lidere ABD'nin "Afrika'nın geleceğinde tamamen var olacağını" söyledi.
Biden, Afrika ülkelerine sağlık, altyapı, iş ve teknoloji alanlarında yardımcı olmak için milyarlarca dolarlık hükümet fonu ve özel yatırım sözü verdi.
Biden, ABD'nin, "Afrika'nın büyümesinin her yönünü desteklemeye kararlı" olduğunu belirterek, "Birlikte yapabileceğimiz ve yapacağımız çok daha fazla şey var. Özellikle gençlerimiz sayesinde, tüm ülkelerimizde birlikte, daha sağlıklı ve güvenli, daha eşit, daha adil, daha müreffeh ve herkes için fırsatlarla dolu bir dünya sunabiliriz" dedi.
First Lady Jill Biden'ın ofisi de Afrika'da kanserin önlenmesi, taranması, tedavisi ve araştırılması için 300 milyon dolar ayırdı.
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