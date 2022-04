Joe Biden'ın Afganistan cevabını Paskalya tavşanı kesti

Biden çiftinin, 'EGGucation' temasıyla düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı. İngilizce egg (yumurta) ve education (eğitim) kelimeri birleştirilerek türetilen organizasyonda Joe Biden, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Afgan muhabirin sorusunu cevapladığı sırada Paskalya Tavşanı kostümlü Beyaz Saray basın yetkilisi ve mesaj planlama direktörü Meghan Hays, Biden'ın sözünü kesti. Biden'ın sözü kesilene kadarki cevabında ise sadece, "Pakistan olmamalı ve Afganistan olmalı. İnsanlar özgür olmalı..." dediği duyuldu.

Tavşanın bir anda yanına gelip konuşmasını engellemesiyle bir anda kafası karışan Biden daha sonra oradan uzaklaşarak çocuklarla fotoğraf çektirmeye devam etti.

Olayın ardından Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, “Paskalya tavşanı neden ABD Başkanı'na yön gösteriyor” dedi. Cumhuriyetçiler için çalışan Jake Schneider ise, "Paskalya tavşanı bile Joe Biden'ın dış politika konuşmasına izin vermemek gerektiğini biliyor." tweetini paylaştı.

Joe Biden quickly interrupted by the Easter Bunny after he starts to comment on #Afghanistan and #Pakistan at the White House #EasterEggRoll ?? pic.twitter.com/xLkuyyudDj