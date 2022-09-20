Joe Biden'ın 'Covid-19 salgını bitti' sözüne Avrupa'dan tepki

20 Eylül 2022 Salı, 17:54

EMA’nın Baş Tıbbi Sorumlusu Steffen Thirstrup, kurumunun Covid-19 salgınıyla ilgili basın toplantısında, Biden’ın CBS televizyonuna verdiği röportajda sarf ettiği salgının bittiğine dair sözlerini değerlendirdi.

“Biden’ın neden bu sonuca vardığına cevap veremem. Bizim için açık olan şu. Avrupa’da salgın devam ediyor.” diyen Thirstrup, Avrupa’da bu hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için AB üyesi ülkelerin Covid-19 aşılarının dağıtımına devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Biden, röportaj sırasında kimsenin artık maske takmadığını, durumun değiştiğini belirterek “Bu konuda hala çok çalışıyoruz ancak salgın artık bitmiştir.” demişti.

EMA’nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri de halkı yaklaşan sonbahar ve kış aylarından önce aşı olmaya davet etti.

Cavaleri, aşı olmayanların ilk aşılarını, olanların da takviye aşıları olmasının önem taşıdığını belirterek özellikle ileri yaştakiler, hamileler ve kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

AB’de corona virüsünün Omicron varyantlarına uyumlu aşılara onay verdiklerini hatırlatan Cavaleri, yeni aşılarla ilgili değerlendirmelerin de sürdüğü bilgisini verdi.