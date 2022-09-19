Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine bu görüntü damga vurdu: Liderler otobüsle, Joe Biden makam aracıyla...

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:08

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde, ABD Başkanı Joe Biden'ın görüntüsü gündem yarattı.

Cenazede 'çifte standart' tepkileri gündeme gelirken, söz konusu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninin yapıldığı Westminister Kilisesi'ne diğer dünya liderlerinin aksine şahsi araba ile geldi. Joe Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

HaberGlobal'in aktardığına göre; cenaze törenine katılan diğer liderler ve konuklar otobüslerle transfer edildi.

TÖREN İÇİN BAZI KURALLAR KONULMUŞTU

Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderilmişti.

Protokol belgesine göre, tören için Londra'ya gidecek devlet ve hükümet başkanlarından kentteki havaalanlarında protokolün yaratacağı karmaşayı engellemek amacıyla "mümkün olduğunca" kendi özel uçaklarını değil, ticari uçuşları kullanması istenmişti.

Ayrıca liderlerin helikopter kullanması da mümkün olmayacaktı.

MAKAM ARACI YERİNE TOPLUCA OTOBÜS

Liderlerin cenazenin yapılacağı tören yerine giderken de makam araçlarını kullanmamaları istenmişti. Bunun yenine devlet ve hükümet başkanları topluca otobüsle taşınacaktı.

Otobüsler, sıkı güvenlik önlemleri altında eskortlar eşliğinde Londra'nın batısından törenin yapılacağı Westminister Abbey Kilisesi'ne gidecekti. Törenden sonra yine otobüslerle Londra'nın batısına götürülecek liderler, burada kendi makam araçlarına geçebilecekti.