John Bolton: Amerikan askerleri Tayvan'a sevk edilsin

19 Nisan 2022 Salı, 18:11

Geçtiğimiz günlerde bir grup ABD'li heyetin Tayvan'ı ziyareti, ABD ile Çin arasında yeni bir gerilimi tetiklemişti. ABD'li eski bir yetkiliden Çin'i kızdıracak açıklamalar geldi.

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı bir etkinlikte ABD birliklerinin daha önce Tayvan'a konuşlandırıldığını hatırlatarak, yeniden ABD birliklerinin Tayvan'a sevk edilmesi çağrısında bulundu.

'ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ARTIRILMALI'

John Bolton, askeri alanda iş birliğine dikkat çekerek, "Tayvan'ın siyasi ve askeri caydırıcılık yoluyla korunmasını gerekir. Bu, savunma bütçelerini artırmak ve ABD ile Tayvan orduları arasındaki koordinasyonu sıkılaştırmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Bolton, Tayvan'ın bağımsızlığının resmi olarak tanınmasının siyasi ve askeri açıdan önemli olduğunu belirterek, bu görüşün 2000 yılında Taipei Times'ta diplomatik tanınma çağrısında bulunduğunda aşırı olarak kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

'YENİ BİR NATO'YA GEREK YOK'

Bolton ayrıca, bir Hint-Pasifik NATO'su oluşturulmasına gerek olmadığını kaydederek, QUAD ve AUKUS gibi bölgesel oluşumların 'Çin'in eylemlerine karşı olumlu ve etkili bir adım' olduğunu dile getirdi.