JP Morgan ve Deutsche Bank'tan çalışanları hakkında karar
JP Morgan ve Deutsche Bank’ın Londra’daki çalışanlarının yeniden evden çalışma sistemine geri döneceği belirtildi.
İngiltere’de kısıtlamaların yeniden devreye alınmasının ardından JP Morgan ve Deutsche Bank’ın Londra’daki çalışanları evden çalışma sistemine geri dönüyor.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Deutsche Bank ofiste çalışan eleman sayısını önemli ölçüde azaltıyor. Trading birimi ve belli birimler dışında birçok personel salgının ilk döneminde olduğu gibi uzaktan çalışmaya dönecek.
Benzer biçimde JP Morgan da dünkü açıklamasında, ofise gelmesi gereken ve evde çalışmaya geri dönebilecek çalışanlarını belirleme aşamasında olduğunu bildirdi.
Her iki firmanın da İngiltere’de binlerce çalışanı bulunuyor. Deutsche Bank Londra’da 2023’te açılması planlanan bir genel merkez kurmaya hazırlanıyor.
-BloombergHT
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