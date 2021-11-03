JPMorgan kripto para piyasası tahminini açıkladı
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, kripto para piyasasına ilişkin öngörülerini açıkladı.
ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Bitcoin'in adil fiyatını 35 bin dolar olarak belirledi. Banka, şu sıralar 63 bin dolar civarında seyreden Bitcoin'de beklendiği gibi hızlı yükselişlerin olmayacağını belirtti.
JPMorgan, büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022'de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da ifade etti.
JP Morgan'ın adil fiyatı düşük tutup, hedefi yüksek tutması ise kripto para piyasasında kafa karışıklığına yol açtı.
GERİDE BIRAKILACAĞI ÖNGÖRÜLDÜ
Banka yine de kriptonun ‘daha iyi performans göstermesini’ beklediğini açıkladı. Banka, alternatif varlıkların hisse senetlerinden ve tahvillerden daha iyi performans göstereceğini öngördü.
JPMorgan’ın tahminine göre, dijital varlıkların gelecek yıl yüzde 15 artacağı, risk fonlarından beklenen getiriyi iki katına çıkaracağı ve gayrimenkulden elde edilen yüzde 12,5’lik kazancı geride bırakacağı öngörüldü.
Bitcoin, bu dönemde 67 bin doların üzerini görerek rekor tazeledi. Altcoinler ise sırayla sert yükselişler yaşamaya devam ediyor. Analistler, yılsonuna kadar yükselişlerin sürebileceğini belirtiyor.
Kaynak: Sözcü/Dünya
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