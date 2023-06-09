Julian Assange'ın itirazı yine reddedildi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:54

Güncelleme: 09.06.2023 - 09:54

Britanya'da tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Julian Assange'ın yaptığı son itirazın da reddedilmesinin ardından ABD'ye iade edilmeye çok yakın olduğu belirtildi.

Assange'ın ABD'ye iade edilip yayımladığı gizli belgeler nedeniyle hayatının kalanının cezaevinde geçirebileceği endişeleri artarken, Avustralyalının avukatları tekrar aynı mahkemede iadeye itirazda bulunacaklarını ifade etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi Hâkimi Jonathan Swift, Assange'ın ABD'ye iadesi için yapılan itirazın sekiz maddesini de reddetti. Kararı, Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel de imzaladı.

Assange'ın eşi Stella Assange, yeni itirazın önümüzdeki hafta yapılacağını belirtti. Assange, itirazın kamuya açık şekilde iki yeni hakim tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Stella Assange, "Haklılığımızın görüleceği ve Assange'ın ABD'nin savaş suçlarını yayımladığı için hayatının kalanının maksimum güvenlikli cezaevinde geçirebileceği ABD'ye gönderilmeyeceği konusunda iyimseriz" dedi.

Assange, itirazında Britanya-ABD arasındaki suçlu iadesi anlaşmasında yer alan, "siyasi suçlar nedeniyle istenenlerin iade edilemeyeceği" maddesine dikkati çekti.