Jüpiter, 60 yıl sonra ilk kez Dünya'ya çok yakın bir konuma geliyor

26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:34

ABD uzay programı NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter, bugün en son 1963'te olduğu gibi Dünya'nın yaklaşık 591 milyon km. yakınında olacak. Gezegenlerin hareketleri sırasında Jupiter ile Dünya arasında meydana gelen en uzun mesafenin ise 966 milyon kilometre olduğu açıklandı.

NASA yaptığı açıklamada, gaz devinin Dünya'ya yaklaşmakla kalmayacağını, ayrıca güneşle aramıza gireceğini ve bilim insanlarının 'zıtlık' diye adlandırdığı gök olayına sebep olacağını belirtti.

Stargazers: Jupiter will make its closest approach to Earth in 59 years! Weather-permitting, expect excellent views on Sept. 26. A good pair of binoculars should be enough to catch some details; you’ll need a large telescope to see the Great Red Spot. https://t.co/qD5OiZX6ld pic.twitter.com/AMFYmC9NET — NASA (@NASA) September 23, 2022

ZITLIK NEDİR

Unilad'in haberine göre, Jüpiter'in zıtlığa sebep olması aslında oldukça sıradan bir olay. Dünya'ya genellikle yılda bir kez yaklaşan gezegen bu olaya, yaklaşık 13 ayda bir sebep oluyor.

Zıtlık'ın oluşumu Güneş, Dünya ve Jüpiter'in, Dünya ortada kalacak şekilde bir çizgi oluşturarak hizaya girmesiyle oluşuyor.

NASA'nın Huntsville'deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırma yapan astrofizikçi Adam Kobelski, Jüpiter ile gelen muhteşem manzaraların yolda olduğunu söyledi.