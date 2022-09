Jüpiter, 60 yıl sonra ilk kez Dünya'ya çok yakın bir konuma geliyor

ABD uzay programı NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter, bugün en son 1963'te olduğu gibi Dünya'nın yaklaşık 591 milyon km. yakınında olacak. Gezegenlerin hareketleri sırasında Jupiter ile Dünya arasında meydana gelen en uzun mesafenin ise 966 milyon kilometre olduğu açıklandı.

NASA yaptığı açıklamada, gaz devinin Dünya'ya yaklaşmakla kalmayacağını, ayrıca güneşle aramıza gireceğini ve bilim insanlarının 'zıtlık' diye adlandırdığı gök olayına sebep olacağını belirtti.

Stargazers: Jupiter will make its closest approach to Earth in 59 years! Weather-permitting, expect excellent views on Sept. 26. A good pair of binoculars should be enough to catch some details; you’ll need a large telescope to see the Great Red Spot. https://t.co/qD5OiZX6ld pic.twitter.com/AMFYmC9NET