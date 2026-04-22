K-pop dünyası sarsıldı: BTS’nin patronu gözaltı kıskacında

Güney Kore polisi, K-pop dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülen Bang Si-Hyuk hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Bang, yaklaşık 100 milyon sterlinlik yatırımcı dolandırıcılığı iddiasıyla soruşturuluyor.

Yetkililere göre Bang Si-Hyuk, 2019 yılında yatırımcılara Hybe şirketinin halka arz planı olmadığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından bazı yatırımcıların hisselerini özel sermaye fonuna sattığı öne sürüldü.

Ancak şirketin daha sonra halka arz sürecine gittiği belirtildi.

Polis, söz konusu fonun Bang’a gizli bir anlaşma kapsamında yaklaşık 100 milyon sterlin ödeme yapmış olabileceğini değerlendiriyor.

ÜLKEDEN ÇIKIŞI YASAKLANDI

Seul Polis Departmanı, savcılıktan Bang hakkında mahkemeden tutuklama kararı talep etmesini istedi. Bang’ın ağustos ayından bu yana yurt dışına çıkışının yasak olduğu bildirildi.

Bang Si-Hyuk ise suçlamaları reddetti. Avukatları, soruşturmaya uzun süredir tam ve tutarlı iş birliği sunduklarını açıkladı.

Bang Si-Hyuk, dünya çapında büyük başarı yakalayan BTS grubunun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.

Hybe, 2021 yılında Justin Bieber ve Ariana Grande gibi küresel yıldızların menajerlik haklarını da bünyesine katmıştı.

Soruşturma, BTS’nin zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle verdiği yaklaşık dört yıllık aranın ardından planlanan dünya turnesi öncesinde gündeme geldi.

Grup, ay sonunda Tampa’da konser serisine başlamaya hazırlanıyor.