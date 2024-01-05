Kabine toplantısında 'Gazze' krizi: Küfürler havada uçuştu

Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:06

Güncelleme: 05.01.2024 - 10:06

Savaş sonrası Gazze'nin görüşüldüğü toplantıya, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kavgası damga vurdu.

Ben-Gvir'in yanı sıra Maliye Bakanı Bezalel Sbotrich, Filistinlilerin Gazze'den sürgüne gönderilmesi ve İsraillilerin 41 kilometrelik kıyı şeriden yerleştirilmesi dışındaki planlara şiddetle karşı çıkıyor. Yalnızca savaş kabinesindeki diğer isimlerin değil ABD dahil İsrail müttefiklerinin de açık şekilde muhalefet ettiği sürgün planı, son günlerde gündemden düşmüyor.

Milliyet'in aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın tam da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turuna çıktığı gün açıkladığı savaş sonrası Gazze planı, uygulanabilir görünmüyor. Gallant'ın duyurduğu plan, Gazze Şeridi'nin güvenliğinin İsrail'de olacağı ve kısıtlı bir Filistin yönetimi öngörüyor.Ancak bu plan ABD'nin tutumuyla çelişiyor.

İsrail hükümetinde Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan aşırı sağcılar ise, plana tamamıyla karşı. Doğu Kudüs'ten bildiren Al Jazeera muhabiri Hamdah Salhut, İsraillilerin ilk kez bu tür planlar açıkladığını ve yine ilk kez kabinede tartıştıklarını özellikle vurguluyor. Times of Israel ise, savaş kabinesinin toplantısında aşırı sağcı bakanların İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturmasını protesto etmesiyle kavganın çıktığını yazdı.

Ben-Gvir'in yanı sıra Miri Regev, David Amsalem gibi bakanların toplantıda İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'ye saldırdığını kaydeden Times of Israel, soruşturma komitesinde eski savunma bakanı Shaul Mofaz'ın dahil edilmesinin kavgayı büyüttüğünü belirtti. Savaş kabinesindeki aşırı sağcılar, 7 Ekim'deki Hamas baskınındaki hataların soruşturulması için şimdi doğru zaman olmadığını savunuyor.

İsrail Ulaştırma Bakanı Regev bir skandala dönüşen toplantıda Genelkurmay Başkanı Halevi'ye "Mofaz'ı sen mi atadın? Deli misin?" diye bağırdı, mevcut Savunma Bakanı Yoav Gallanti ise üç bakana karşı Halevi'nin tarafını tuttu.

Savaş kabinesinin üyesi Benny Gantz tartışmaya dahil oldu, aşırı sağcı bakanlara "Bu profesyonel bir soruşturma, bunun muafiyet ve düşünceyle ne ilgisi var" diye bağırdı. Küfürlerin de edildiği kavgaya diğer isimlerin de dahil olmasıyla, Başbakan Netanyahu toplantıyı bitirmek zorunda kaldı.