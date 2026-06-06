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Kaçak hamamböceği çiftliğine baskın: 100 bin canlı böcek ele geçirildi

Kaçak hamamböceği çiftliğine baskın: 100 bin canlı böcek ele geçirildi

6.06.2026 12:35:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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Kaçak hamamböceği çiftliğine baskın: 100 bin canlı böcek ele geçirildi

Avustralya’da bir yetiştiriciden, ülkede bulundurulması yasa dışı olan 100 binden fazla canlı hamamböceği ele geçirildi. Yetkililer, ülke tarihinin en büyük egzotik omurgasız operasyonunda yakalanan böceklerin biyogüvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle itlaf edileceğini açıkladı.
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Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı hamamböcekleri mayıs ayında Yeni Güney Galler eyaletindeki Bathurst kentinde ticari bir yetiştiriciden ele geçirildi.

Operasyonda Madagaskar tıslayan hamamböceği ve dubia hamamböceği türlerinden 100 binden fazla canlı böceğe el konuldu.

Böceklerin toplam değerinin yaklaşık 200 bin Avustralya doları, yani 142 bin ABD doları olduğu belirtildi.

Yetkililer, Madagaskar tıslayan hamamböceği ve dubia hamamböceği türlerinin Avustralya’ya ithal edilmesinin yasak olduğunu belirtti.

Bu türlerin nasıl temin edilmiş olursa olsun ülkede yasal olarak beslenemeyeceği, üretilemeyeceği ve satılamayacağı vurgulandı.

Madagaskar tıslayan hamamböceği, dünyanın en büyük hamamböceği türleri arasında yer alıyor.

Boyu 5 ila 8 santimetreye ulaşabilen bu tür, Avustralya’da yaygın görülen hamamböceklerinden belirgin şekilde daha büyük olmasıyla dikkati çekiyor.

BİYOGÜVENLİK RİSKİ UYARISI

Avustralya, tarım, bahçecilik ve doğal yaşam alanlarını zararlı türlerden korumak amacıyla sıkı biyogüvenlik kuralları uyguluyor. Ülkeye yasa dışı hayvan, böcek ya da bitki sokanlara binlerce dolarlık para cezası verilebiliyor.

Bakanlık açıklamasında, egzotik hamamböceklerinin çevresel risk değerlendirmesinden geçmediği belirtildi. Bu türlerin hastalık yayabileceği ya da yerli yaban hayatına zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, yasa dışı egzotik omurgasız bulunduran kişiler hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, Bathurst’teki yetiştirici hakkında suçlama yöneltilmediğini açıkladı. Ele geçirilen hamamböceklerinin ise biyogüvenlik gerekçesiyle itlaf edileceği belirtildi.

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