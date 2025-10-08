Kadın belediye başkanına bıçaklı saldırı: Hayati tehlikesi sürüyor

Almanya’nın Ruhr bölgesindeki Herdecke kentinin yeni seçilen belediye başkanı Iris Stalzer, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Polis, saldırıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki Stalzer’in hâlâ hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Olayın aile içi bir çatışma kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

Salı günü yaşanan olayda, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Stalzer, kendi evinde birden fazla bıçak darbesiyle yaralandı.

Polis ve savcılık, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Ailevi bir arka plan olasılığı değerlendirilmektedir” dedi.

Stalzer’in 15 ve 17 yaşındaki iki evlatlık çocuğu, olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis sözcüsü, “Çocuklar hâlâ polis gözetiminde” açıklamasında bulundu ancak çocukların tanık mı yoksa şüpheli mi olarak görüldüğüne dair bilgi verilmedi.

SİYASİ ÇEVRELERDE BÜYÜK ŞOK

Saldırı, hem Herdecke’de hem de SPD teşkilatında büyük şok ve üzüntü yarattı.

SPD Herdecke Meclis Grubu Başkanı Klaus Klostermann, “Düşüncelerimiz Iris Stalzer ve ailesiyle. Ne yaşandığını tam olarak bilmiyoruz, bunu aydınlatmak polisin görevi” dedi.

Herdecke'nin Belediye Başkan Yardımcısı Dennis Osberg ise, “Kendisine yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklamasında bulundu.

YENİ GÖREVE BAŞLAMASINA HAFTALAR KALMIŞTI

Hukukçu olan Iris Stalzer, 10 gün önce yapılan ikinci tur seçimlerde 22 bin 500 nüfuslu Herdecke’nin tam zamanlı belediye başkanlığına seçilmişti.

Oyların %52,2’sini alarak göreve gelmeye hak kazanan Stalzer’in resmî olarak 1 Kasım’da görevine başlaması bekleniyordu.

Ancak saldırı nedeniyle bu sürecin nasıl işleyeceği belirsiz. Klostermann, “Şu an en önemli şey, onun yeniden tamamen sağlığına kavuşması” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, soruşturmanın “hassas” bir aşamada olduğunu ve tüm olasılıkların değerlendirildiğini belirtti.