Kadın çalışanına şeftali emojisi gönderen müdüre rekor ceza
İngiltere'de bir yönetici, kadın çalışanına şeftali emojisi gönderdi. Mahkemeye giden olayda, yöneticinin gönderdiği emoji 'taciz' sayıldı. Yönetici, 420 bin sterlin ödemeye mahkum edildi.
İngiltere'nin Leeds şehrinde bir nakliye şirketindeki yönetici, evli bir kadın çalışanını şeftali emojisi göndererek taciz etti. Mahkeme, yöneticinin 420 bin sterlin ödemesine karar verdi.
The Times'ın haberine göre, ismi gizli kalmasına karar verilen kadın, "Başta yakın arkadaştık fakat daha sonra benimle aşk yaşamak istediğini söyledi ve bana şeftali emojileri attı" dedi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- 90'lı yıllara damga vuran isim yaşamını yitirdi
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- Doğrudan gol oldu!
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- Cumhur'da derin çatlak
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- İngiltere'deki siyasi kriz sterlini kötü etkiliyor
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi