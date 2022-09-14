Android kullanıcılarını sevindirecek haber: Yeni 'emojiler' geliyor

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:31

Teknoloji devi Google; Android işletim sistemine sahip cihazlar için yeni emojilerini duyurdu. Unicode 15.0 emojilerinin eklendiğini açıklayan şirket yeni ifade tasarımlarını da paylaştı.

ShiftDelete'in haberine göre; yeni emojiler yakında Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların yanı sıra tabletler ve akıllı saatler için de kullanılabilecek.

21 YENİ EMOJİ

Unicode 15.0, 21 yeni emojiyi de beraberinde getiriyor. Sol ve sağ el, titreyen yüz, zencefil, eşek, geyik, kaz, denizanası, bezelye kabuğu ve yeni kalp renkleri bu emojilerden bazıları. Google, yeni emojilerin önümüzdeki haftalarda AOSP’ye (Android Open Source Project) ekleneceğini açıkladı.

ANİMASYON VERSİYONU DA GELİYOR

Şirket, yeni emoji setini Aralık ayından itibaren güncellemelerle Android cihazlara sunacak. Google Pixel cihazların yeni emojiler için ilk sırada yer alması bekleniyor. Google, Unicode 15.0 ile birlikte yeni emojilerin yanı sıra, Android’de hâli hazırda mevcut olan emojilerin animasyonlu versiyonlarının ekleneceğini açıkladı.

Animasyonlu emojiler bu konuda bir ilki oluşturuyor. Android’deki tüm emojilerin animasyonlu sürümleri olmasa da, Google’ın web sitesinde listelenen yaklaşık 200 animasyonlu emoji bulunuyor. Bu animasyonlu emojilerden birkaçı ise Google Mesajlar’da daha önceden mevcuttu.

'YAZI TİPİ GÜNCELLEMESİ'

Bunların yanı sıra çevrim içi olarak kullanılabilen ve şu anda Chrome ve diğer Google ürünleri tarafından desteklenen açık kaynaklı bir emoji yazı tipi olan Noto Emoji yazı tipi de bir güncelleme alıyor. Başlangıçta sadecetek renkli emojilere yer verilen yazı tipine artık farklı renkler ekleniyor.

Google, renkli emojiler için de artık Chrome desteği sunacağını açıkladı.