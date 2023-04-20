Kadın, kendisi ölene kadar 15 yıl boyunca babasının cesediyle aynı evde yaşadı
Portekiz polisi, Oeiras kentinde bir kadının kendisi ölene kadar yaklaşık 15 yıl boyunca babasının cesediyle birlikte yaşadığını ve daha sonra kadının da aynı evde ölü halde bulunduğunu tespit etti.
Portekiz'in Oeiras kentinde bir kadının 15 yıl boyunca babasının cesediyle yaşadığı ve sonunda kendisinin de öldüğü evde iki cesedin bulunduğu ortaya çıktı.
Polis her iki cesedi de komşuların evden kötü koku geldiğini bildirmesi üzerine buldu.
16 Nisan'da eve geldikleri sırada adamın yatak odasındaki kalıntılarıyla şok olan polis, evi çöplerle dolu buldu. Komşular son birkaç haftaya kadar ev çevresinde kötü bir koku fark etmediklerini söylediler.
Evin içinde herhangi bir suç izine rastlanmazken, 80 yaşındaki baba, mumyalanmış bir halde yatakta pijamalarıyla bulundu. Öte yandan yaşları ölen kadının da geçen ay doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor.
Adamın 2001 yılında dul kaldığında Portekiz'in Oeiras kentine bağlı Linda-a-Velha köyündeki kızının yanına taşındığı öğrenildi.
Kadının komşuları polise, adamı en az 15 yıldır görmediklerini söyledi. Mahalle sakinleri, kadının ise her zaman yalnız olduğunu ve bölgedeki kimseyle nadiren konuştuğunu söyledi.
Yetkililer, kesin ölüm nedenlerini ve ne zaman öldüklerini belirlemek için cesetler üzerinde çalışmaya devam ederken, soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.
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