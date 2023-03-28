Portekiz'de dini merkeze bıçaklı saldırı: 2 ölü

Portekiz'de Şii mezhebine ait bir dini merkeze yönelik bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 15:50
Portekiz'de dini merkeze bıçaklı saldırı: 2 ölü
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Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Şii mezhebine ait bir dini merkeze saldırı düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, saldırganın polis tarafından vurularak hastaneye sevk edildiğini söyledi. Olayı bir "suç eylemi" olarak nitelendiren Costa, "Her şey yaşananların münferit bir olay olduğunu gösteriyor" dedi.

Saldırganın kimliği açıklanmadı.


Portekiz dini merkez bıçaklı saldırı

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