'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi: Ayak parmağındaki ayrıntı dikkat çekti

03 Eylül 2022 Cumartesi, 17:52

(Fotoğraf: Miroslav Blicharski / Aleksander)

Polonya'nın Pien köyünde 17. yüzyıldan kalma bir mezarlıkta boğazına orak yerleştirilmiş ve ayak parmağına asma kilit takılmış bir kadın cesedi bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; arkeologlar, kadının vampir olduğu düşünüldüğü için bu şekilde gömüldüğünü söyledi.

'ÖLÜLERİN DİRİLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN...'

Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden Profesör Dariusz Polinski, batıl inançların yaygın olduğu 1600'ler Orta Avrupası'nda vampir sanılan ölülerin dirilmesini engellemek için gömerken çeşitli yöntemler kullanıldığını belirtti.

Polinski bulunan yeni iskelet hakkında şunları söyledi:

"Orak, ölü kadın dirilip mezardan çıkmaya çalışırsa boynunu kesecek ya da yaralayacak şekilde yerleştirilmiş."

AYAK PARMAĞINDAKİ 'ASMA KİLİT' NE ANLAMA GELİYOR?

Profesör, iskeletin ayak parmağına takılan asma kilidin "geri dönüşün imkansızlığını" temsil ettiğini, bunun da ölen kadının vampir sanılması hakkındaki teorilerini güçlendirdiğini ekledi.

Araştırmacılar, kadının öldüğü sırada kaç yaşında olduğu hakkında açıklama yapmadı.

Öte yandan kafa kısmında ipekten bir başlık bulunan iskeletin yüksek statüde birine ait olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmalara göre Doğu Avrupalılar ilk olarak 11. yüzyılda vampirlerden korkmaya ve "bazı insanların öldükten sonra mezardan çıkmanın bir yolunu bulup kan emici canavarlara dönüşeceğine" inanmaya başladı.

AYNI ŞEKİLDE GÖMÜLEN 5 İSKELET DAHA BULUNMUŞTU

Science Alert'ün haberine göre, "vampir salgını" yaşandığı düşünülen 17. yüzyıl Polonyası'nda olağandışı defin yöntemleri yaygınlaştı. 7 yıl önce de Pien köyüne yaklaşık 200 km uzaklıktaki Drawsko şehrinde benzer şekilde boğazlarına orak sabitlenerek gömülen 5 "vampir" iskeleti bulunmuştu.