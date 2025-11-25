Kadın, yakılmak üzere getirildikten sonra tabutta canlı bulundu

Tayland’da bir kadın, kremasyon için tapınağa getirildiği sırada tabutun içinde hareket edince büyük panik yaşandı.

Olay, Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletinde bulunan Wat Rat Prakhong Tham Tapınağı’nda meydana geldi. Tapınak, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tapınağın genel ve mali işler sorumlusu Pairat Soodthoop, 65 yaşındaki kadının kardeşi tarafından Phitsanulok eyaletinden kremasyon için tapınağa getirildiğini belirtti.

Görevliler, tabuttan gelen hafif tıklama sesi duyunca şüphelendi:

“Bir ses duydum ve açmalarını istedim. Herkes şaşkına döndü. Gözlerini hafifçe açtı ve tabutun kenarına vuruyordu. Bir süredir vuruyor olmalıydı.”

“NEFES ALMIYORDU, ÖLDÜĞÜNÜ SANDIM”

Kadının kardeşi, ablasının yaklaşık iki yıldır yatağa bağımlı yaşadığını, son dönemde durumunun kötüleştiğini ve iki gün önce nefes almayı bıraktığını düşündüğünü söyledi.

Ablası organlarını bağışlamak istediği için Bangkok’taki bir hastaneye götürmek üzere 500 kilometrelik bir yolculuğa çıktığını ifade etti.

Ancak hastane, ölüm belgesi bulunmadığı için kadını kabul etmedi.

Aynı gerekçeyle ücretsiz kremasyon hizmeti sunan tapınak da cenazeyi kabul edemeyeceğini bildirdi. Tam bu sırada tabuttan gelen sesler, olayı tamamen değiştirdi.

Tapınak görevlileri durumu değerlendirdikten sonra kadını yakındaki bir hastaneye sevk etti.

Pairat’a göre, tapınağın başrahibi (abbot), kadının tüm tıbbi masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.