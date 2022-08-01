Kadirov, NATO'yu işaret etti: Sırbistan-Kosova geriliminin arkasında NATO var
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Sıribstan ve Kosova arasında yaşanan gerilimin "dışarıdan" kışkırtıldığını iddia etti.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Sırbistan-Kosova gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kadirov, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimin nedeninin "saçma ve banal" olduğunu belirterek, gerilimin "dışarıdan" kışkırtıldığını iddia öne sürdü.
Kadirov, Batı'nın, Ukrayna'daki planlarını "başarısız" olarak niteleyerek, bundan dolayı Balkanlar'daki bir yarayı "tekrardan açmaya karar verdiklerini" ileri sürdü.
'NATO İSTİKRARSIZLIK YARATIYOR'
Ramzan Kadirov, iki ülke arasında yaşanan gerilimin "sıradan" olduğunu belirterek, "Kosovalı Müslümanların NATO'nun kışkırttığı taraflardan biri olması da çok ilginç ve aşağılayıcı. Çatışma o kadar saçma ve sıradan ki, dışarıdan kışkırtıldığına şüphe yok" dedi.
Kadirov, NATO'nun müdahale ettiği bölgelerde "istikrarsızlık" oluştuğuna dikkat çekerek, "Farklı dinler ve milliyetler arasında uyum içinde bir arada yaşamanın mükemmel örnekleri var. Ancak, NATO müdahalecileriyle iyi bir birlikte yaşama örneği yok" dedi.
Kadirov ayrıca, "Balkanlar kendi aralarında savaşırken, Batı bazı ülkelerin arkasında duracak ve onlara destek verecek. Ancak, kendisi sözde barış içinde yaşayacak, zaman zaman da desteklediği ülkelerin haklarının ihlal edilmesini protesto edecek" dedi.
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