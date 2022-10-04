Kadirov, üç oğlunu Ukrayna'ya gönderiyor: Kendilerini kanıtlamanın zamanı geldi

04 Ekim 2022 Salı, 12:11

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, üç oğlunu Ukrayna'da savaşmak için cephe hatlarına göndereceğini söyledi.

Kadırov, Telegram kanalından çocuklarının silah kullandığını gösteren bir video yayımlayarak, yakında "çatışma hattının en zor kısımlarında" olacaklarını ifade etti.

Kadirov, çocukları Ahmet (16), Eli (15) ve Adem'in (14) "neredeyse en genç yıllarından itibaren" savaş eğitimi aldıklarını ve bu konuda "şaka yapmadığını" belirtti.

Kadirov ayrıca, "Gerçek bir savaşta kendilerini kanıtlamanın zamanı geldi, bu isteği ancak memnuniyetle karşılayabilirim" dedi.

Fotoğraf: Ramazan Kadirov'un oğulları

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NI SUÇLAMIŞTI

Ramazan Kadirov, Ukrayna ordusunun Liman şehrini Rus güçlerinden geri almasını, Rusya Savunma Bakanlığı'nın hatalarına bağlamıştı.

Kadirov, "Bunun suçlusu, Merkez Grubu Komutanı Aleksander Lapin ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’dur" dedi.

Kadirov, Merkez Grup Komutanı Aleksander Lapin'e ağır ithamlarda bulunarak, "Benim elimde olsa Lapin'i er rütbesine kadar indirirdim. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Putin’e cephedeki gerçek durumu aktardığından emin değilim" ifadelerini kullandı.