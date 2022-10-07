Kadirov'dan Rus erkeklere tepki: Etek giyin, isminizi kadın ismiyle değiştirin
Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'da kısmi seferberlikten kaçarak ülkeden ayrılan erkeklerin "etek giymesini" önerdi.
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'da kısmi seferberlik kapsamında askere gitmek istemeyerek ülkeden ayrılan Rus erkeklere sert tepki gösterdi.
Ramazan Kadirov, Rusya'dan ayrılan erkeklere ayrılan erkeklere "etek giymelerini ve isimlerini değiştirerek kadın isimleri koymalarını" önerdi.
Kadirov, "Zor zamanlarda vatanından kaçarak yurt dışına gidenleri anlamıyorum. Böyle korkaklara etek giyip isimlerini kadın ismiyle değiştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
Rusya tarihinde kadınların daha cesaretli olduğunu belirten Kadirov, "Gerçi tarihimizde kadınlar bile sonuna kadar eşit bir şekilde savaşma cesareti gösterdiler" ifadelerini kullandı.
Kadirov, Rusya'da "tam seferberlik değil kısmi seferberlik ilan edildiğine" dikkat çekerek, bunun "her kişinin görevini yerine getirmesi ve savaşta faydalı beceriler sunması için yeterli olduğunu" sözlerine ekledi.
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