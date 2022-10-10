Kadirov'dan Zelenski'ye çağrı: Arkana bakmadan kaç git

10 Ekim 2022 Pazartesi, 14:32

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Telegram hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan Kadirov, Rusya'nın Kiev ve diğer bölgelere yönelik geniş çaplı saldırılarının "missilleme" olduğunu söyledi.

Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi "enayi ve zayıf" olarak nitelendirdi.

Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Kadirov, "Zelenski, Kiev ve diğer şehirlere yapılan saldırılardan şikayet ediyor. Enayi Zelenski, sen bu tür saldırılar yapıyorsun da biz yapamaz mıyız? Bunu neden düşünmedin?" dedi.

Kadirov, Zelenski'yi daha önceden uyardıklarını belirterek, "Rusya'nın savaşa henüz tam olarak başlamadığı konusunda seni uyarmıştık, bu yüzden zayıf adamlar gibi şikayet etmeyi bırak" ifadelerini kullandı.

Kadirov ayrıca, Zelenski'ye seslenerek "Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" dedi.