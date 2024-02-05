Kafası vücudundan koptu: Beyni saatlerce canlı tutuldu

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:25

Güncelleme: 05.02.2024 - 15:26

Araştırmacılar, domuz beynini Teksas Üniversitesi'ne bağlı Southwestern Tıp Merkezi'nde geliştirdikleri bir makineyle canlı tuttu.

Makinede kullanılan akıllı pompa, düzeneğe yerleştirilen beynin kan akışının normal şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

Özel pompa kanın basıncını, sıcaklığını ve oksijen seviyesini özel bir algoritma sayesinde en ince ayrıntısına kadar ayarlayabiliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmada makine, Latince adı sus scrofa domesticus olan evcil domuzlar üzerinde kullanıldı.

Vücudundan ayrılan domuz beyni, yapısında ciddi bir değişiklik yaşanmadan pompa ve algoritma sayesinde 5 saate kadar canlı tutuldu.

Bilimsel dergi Scientific Reports'ta yayımlanan çalışmanın başyazarı Juan Pascual, bu yeni yöntemin "vücuttan bağımsız olarak beyne odaklanan araştırmaların önünü açacağını" söyledi.

Pascual, makinenin beynin belirli bölgelerinin vücudun etkisinden bağımsız olarak nasıl çalıştığının anlaşılmasını mümkün kılacağını belirtti.

Araştırmada bilim insanları, domuzların kan şekeri seviyelerine algortima ve makine aracılığıyla müdahale etmeyi de başardı. Pascual, bunun kan şekerinin beyin işleyişi üzerindeki etkisinin daha iyi incelenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, makineyi kardiyopulmoner bypass işlemlerinde kullanmak için de patent aldı. Bu bypass tekniğinde, kalp ameliyatı sırasında kalp ve akciğer bir makineye bağlanarak canlı tutuluyor.

2019'da ABD'de yapılan bir araştırmada da domuzların beyin hücreleri, ölümden birkaç saat sonra kısmen canlandırılmıştı.