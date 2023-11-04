Kafes dövüşüne hazırlanıyordu: Hastanelik oldu!
Ünlü milyarder Mark Zuckerberg, Karma Dövüş Sanatları (MMA) müsabakalarına hazırlanırken çapraz bağlarını yırttığını ve operasyon geçirdiğini açıkladı.
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Karma Dövüş Sanatları (MMA) müsabakalarına hazırlanırken sakatlandığını duyurdu.
Zuckerberg, Instagram'dan yaptığı açıklamada, cuma günü ameliyat olduğunu ve iyileşme sürecine girdiğini söyledi.
Zuckerberg, "Antrenman yaparken çapraz bağımı yırttım ve değiştirmek için ameliyattan yeni çıktım" dedi.
İyileştikten sonra ringe çıkmak için hala istekli olduğunu söyleyen Zuckerberg, "Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" diye konuştu.
Zuckerberg, önümüzdeki yılın başlarında gerçekleşmesi beklenen, ancak şimdi ertelenecek olan bir MMA dövüşüne hazırlandığını da sözlerine ekledi.
Elon Musk ile Mark Zuckerberg'in ne zaman kafes dövüşü yapacağı merak ediliyor.
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