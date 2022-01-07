Kaliforniya’da kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu bir ay daha uzatıldı

07 Ocak 2022 Cuma, 00:00

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 15 Aralık’ta getirilen kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun 15 Şubat’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kaliforniya Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Doktor Mark Ghaly tarafından yapılan açıklamada, kararın hızlı bulaşma oranına sahip Omicron mutasyonun yayılımını önlemek için alındığı ifade edilirken, “O zaman, başka bir uzatma olup olmayacağı veya eyalet genelinde bu şartı kaldırıp kaldıramayacağımızı görmek için son bilgileri dikkate alarak durumu tekrar değerlendireceğiz” dedi.

Ghaly ayrıca, düzenlenen konferanslarda da maske takılması gerektiğini hatırlatarak, “Başlangıçta gerçekten yardımcı olan maskeler, bugün o kadar yardımcı olmuyor” dedi.

AŞILAMA ARTIYOR

Kaliforniya, ABD’deki en yüksek aşı oranına sahip eyaletlerden biri olarak biliniyor. Eyalet nüfusunun yüzde 71’inden daha fazlasının çift doz ve neredeyse yüzde 50’sinin de hatırlatıcı doz aşılı olduğu Kaliforniya’da sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Kaliforniya’da 15 Aralık 2021’de uygulanmaya başlayan kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunun 15 Ocak 2022’de son bulması bekleniyordu.

