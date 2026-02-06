Kamala Harris seçim kampanyası hesabını aktive etti: Beyaz Saray için adaylık sinyali mi?

2024 başkanlık seçimlerinde yenilgiye uğrayan Demokrat aday Harris, X platformundaki hesabında paylaştığı videoda, hesabının adını 'Kamala Headquarters'tan, 'Headquarters_67'ye çevirdiğini duyurdu.

'6' ve '7' rakamlarının Z kuşağı arasında yaygın kullanıma gönderme yaptığı belirtilirken, Harris paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım.

TikTok’ta ise hesap yalnızca 'Headquarters' adıyla faaliyet gösteriyor.

HESAP BİR YILDIR PASİFTİ

Söz konusu hesap, 5 Şubat 2024’ten bu yana aktif değildi. Bu tarih, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazandığının ilan edildiği güne denk geliyor.

Harris, yenilenen hesabın, genç Amerikalılara bilgi vereceğini ve seçilmiş yetkililer ile sivil toplumdan 'cesur liderleri' ön plana çıkaracağını söyledi.

61 yaşındaki Harris, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Bizimle bağlantıda kalın, orada buluşacağız.

Birçok kamuoyu yoklaması, Harris’in 2028 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteriyor.

Anketlerde Harris, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom başta olmak üzere diğer potansiyel adayların önünde yer alıyor.

TRUMP CEPHESİNDEN 'ALAYCI' TEPKİLER

Harris’in sosyal medyaya dönüşü, Trump cephesinde hızlı bir karşılık buldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, X hesabından yaptığı paylaşımda alaycı bir ifadeyle, “Demokratların gerçekten ihtiyacı olan şey, Kamala’yı daha fazla görmek,” yorumunda bulundu.

Trump’a yakın 'Trump War Room' hesabı ise Harris’in geri dönüşüne gönderme yaparak, “Arkadaşlar, daha fazla acı ister misiniz?” ifadelerini kullandı.

'107 GÜN' KİTABI VE BİDEN ELEŞTİRİLERİ

Harris, son aylarda '107 Gün' adlı kitabının tanıtımı için ABD genelinde turneye çıktı. Kitabın adı, 2024’te Joe Biden’ın 21 Temmuz’da adaylıktan çekilmesinin ardından yürüttüğü kısa kampanya süresine atıfta bulunuyor.

ABD tarihinde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ilk kadın olan Harris, kitapta Biden ve ekibiyle yaşadığı süreçlere eleştirel biçimde yer veriyor.

ADAYLIK ALAMETİ Mİ?

Harris, tanıtım turunun 2026 boyunca devam edeceğini açıklamıştı. Siyasi yorumcular, bu kararı olası bir başkanlık adaylığı için hazırlık sürecinin parçası olarak değerlendiriyor.

Uzmanlara göre, sosyal medya hesabının yeniden aktif hale getirilmesi de Harris’in 2028 yarışına dönme ihtimalini güçlendiren önemli bir sinyal olarak görülüyor.