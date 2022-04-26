Kamboçya'da açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Kamboçya'da, açık alanlarda maske takma zorunluluğuna son verildiği duyuruldu.
Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Facebook’ta paylaştığı video mesajında, ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının düşüşe geçtiğine dikkati çekti.
Mesajında, tiyatro gibi kapalı, kamusal, kalabalık alanlarda hala maske takma zorunluluğu olduğunun altını çizen Hun Sen, açık alanlarda maske kullanımının isteğe bağlı olduğunu açıkladı.
BAŞBAKAN'DAN AŞI ÇAĞRISI
Hun Sen, virüse karşı hatırlatma dozunu yaptırmayan 6,4 milyon kişiyi aşı yaptırmaya çağırdı.
Resmi verilere göre, Kamboçya nüfusunun yüzde 93’ünden fazlası en az bir doz aşı yaptırırken, yüzde 88’den fazlası ise tam aşılandı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 136 bin 230'a çıktı. Virüs nedeniyle salgının başından bu yana 3 bin 56 kişi hayatını kaybetti.
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