331 bin TL'ye denk gelen fiyatıyla gök taşı eklenen ayakkabı
Gök taşıyla bezenmiş bir spor ayakkabı 10 bin sterline yani yaklaşık 331 bin TL'ye satıldı. Peki bu ayakkabının özelliği ne?
Gök taşlarına ilgi yüksek. Elon Musk, Steven Spielberg ve Nicolas Cage gibi ünlü isimler gök taşlarını koleksiyonlarına eklerken bir müzayedede tam 10 bin sterline gök taşıyla bezenmiş bir spor ayakkabı satıldı.
New Balance spor ayakkabısına gök taşı ekleyen spor ayakkabı tasarımcısı Matt Burgess, ayakkabının açık artırmada 10 bin sterline satılmasını sağladı. Burada kullanılan gök taşı ise Seymchan olarak adlandırılan ve 1957 yılında Rusya'da bulunan ve parıldayan demir-nikel metalik kristellerinin içine gömülü olarak bulunan yarı değerli kehribar olivin içeren özel bir taş.
Bu tarz bir ayakkabıya neden ihtiyaç duyuldu ya da neden tasarlandı?
Ayakkabı Netflix'in bir gök taşının Dünya'ya doğru geldiği bir senaryoda ülke yönetimi ve diğer insanların çok da umrunda olmaması ve en nihayetinde gezegenin sonunu getiren çarpışmayı anlattığı Don't Look Up filmi için sipariş edilmiş.
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