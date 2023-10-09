Kamerun kapakları açtı: Nijerya 'alarm' verdi

Yayınlanma: 09.10.2023 - 17:16

Güncelleme: 09.10.2023 - 17:45

Nijerya hükümeti, Kamerun'un Benue Nehri üzerindeki Lagdo Barajı'nın kapaklarını açmasının ardından 9 eyalette "sel alarmı" verdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Ahmed, yaptığı açıklamada, Nijerya'da Benue Nehri kıyısında toplulukları bulunan 9 eyaletin su tahliyesinden etkilenebileceğini ve bunun ekimin sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Kamerun'un baraj kapaklarını açmasının çoğu toplulukların yerlerinden edilmesine yol açtığını kaydeden Ahmed, bölgedeki ekinlerin ve altyapının da tahrip olabileceğine işaret etti.

Ahmed, "Son 48 saatte Adamawa, Taraba ve Benue eyaletlerinde, Nijer Nehri kıyısındaki nehir kenarı toplulukları, tarım arazilerinde aniden artan su baskınları konusunda uyarıldı" ifadesini kullandı.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN HAZIRLIKLI OLMALARI İSTENMİŞTİ

NEMA, Kamerun'un Lagdo Barajı'nın kapaklarını açmasının beklendiğini duyurarak bölge sakinlerinin sel felaketine hazırlıklı olmaları uyarısı yapmıştı.

Kamerun'un kuzey bölgesinde 1977-1982'de inşa edilen Lagdo Barajı'nın kapaklarının açılması Nijerya'da sellere sebep oluyor.

İki ülke arasında 2016'da barajdan su bırakılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptına göre, Kamerun'un barajın kapaklarını açmadan önce Nijerya'yı bilgilendirmesi gerekiyor.

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, 48 bin 168 kişi yerinden olmuştu.