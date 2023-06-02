Kamerun’daki kolera salgınında 426 kişi öldü
Kamerun'da son iki hafta kolera salgını nedeniyle 426 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kamerun’da Ekim 2021'de ilan edilen kolera salgınında can kaybı artıyor. Geçtiğimiz mart ayından bu yana kolera vakalarında artış gözlenen Kamerun’da, son iki hafta içinde 26 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 426’ya ulaştı.
Kamerun Sağlık Bakanlığından Linda Esso, Kamerun'da teyit edilen vaka sayısının şu anda bin 868 olduğunu söyledi.
DSÖ Perşembe günü yayınladığı bir raporda, 2023'ün başından bu yana 14 Afrika ülkesinde kolera vakası tespit edildiğini ifade etti.
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