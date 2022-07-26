Kamerun'lu aktivistlerden Macron'a çağrı: Fransa'nın sömürge suçlarını kabul et!
Macron, göreve başladığı 2017'den bu yana ilk defa ziyaret ettiği Kamerun'da, ülkesinin "sömürge döneminde işlediği suçları kabul etmesi" çağrısıyla karşılaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefi François Hollande'ın 7 yıl önce ziyaret ettiği ve birkaç saat kaldığı için eleştirildiği Kamerun'un başkent Yaounde'ye 2 günlük ziyaret için geldi.
Emmanuel Macron, İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri canlandırmak amacıyla düzenlendiği belirtilen ziyaret kapsamında, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bir araya gelecek, güvenlik ve gıda konularının ele alınacağı toplantılara katılacak.
Fransız basınındaki haberlere göre, Yeniden Bağımsızlık ve Demokrasi için Afrika Hareketi (Manidem) üyesi aktivistler, Macron'un ziyaretinde Fransa'nın sömürgecilik döneminde kıtada işlediği suçları kabul etmesini, buna Cezayir'de yaptıklarından başlamasını istedi.
Öte yandan Macron'un Twitter hesabından, gece geldiği Kamerun'da bir grup tarafından alkışlarla karşılanırken paylaştığı videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Afrika ve Kamerun'lu kullanıcılar, Fransız Cumhurbaşkanı'nın ülkeye "hoş gelmediği ve Fransa'nın kıtadaki sömürge gerçeğini manipüle etmeye çalıştığı" şeklinde tepki gösterdi.
Emmanuel Macron, kıtaya yapacağı 4 günlük ziyarette, Kamerun'un ardından Benin ve Gine-Bissau'ya gidecek.
Video Haberler
- Üsküdar'da kadın cinayeti: Hastane önüne bıraktı...
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
- Şanlıurfa'da korkunç kaza
- Nazan Öncel'den konut fiyatlarına tepki
- Metrobüste tekme tokat dayak
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Babanın nerede olduğunu bilmiyorum'
- 'Mostafa Mohamed, uyum sağlayacaktır'
- 'Ciddi bir gelişme geriliği mevcut'
- Kılıçdaroğlu: Birkaç ay araç almayın
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Cem Küçük için karar verildi
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'
- ‘Suriye’deki büyük plan ne?’