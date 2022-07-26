Kamerun'lu aktivistlerden Macron'a çağrı: Fransa'nın sömürge suçlarını kabul et!

26 Temmuz 2022 Salı, 15:37

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefi François Hollande'ın 7 yıl önce ziyaret ettiği ve birkaç saat kaldığı için eleştirildiği Kamerun'un başkent Yaounde'ye 2 günlük ziyaret için geldi.

Emmanuel Macron, İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri canlandırmak amacıyla düzenlendiği belirtilen ziyaret kapsamında, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bir araya gelecek, güvenlik ve gıda konularının ele alınacağı toplantılara katılacak.

Fransız basınındaki haberlere göre, Yeniden Bağımsızlık ve Demokrasi için Afrika Hareketi (Manidem) üyesi aktivistler, Macron'un ziyaretinde Fransa'nın sömürgecilik döneminde kıtada işlediği suçları kabul etmesini, buna Cezayir'de yaptıklarından başlamasını istedi.

Öte yandan Macron'un Twitter hesabından, gece geldiği Kamerun'da bir grup tarafından alkışlarla karşılanırken paylaştığı videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Afrika ve Kamerun'lu kullanıcılar, Fransız Cumhurbaşkanı'nın ülkeye "hoş gelmediği ve Fransa'nın kıtadaki sömürge gerçeğini manipüle etmeye çalıştığı" şeklinde tepki gösterdi.

Emmanuel Macron, kıtaya yapacağı 4 günlük ziyarette, Kamerun'un ardından Benin ve Gine-Bissau'ya gidecek.